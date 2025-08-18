  1. Inicio
  2. · Mundo

El 'Mayo' Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EEUU

El narcotraficante mexicano evita ir a juicio al aceptar una declaración de culpabilidad.

  • 18 de agosto de 2025 a las 10:01 -
  • Agencia EFE
El 'Mayo' Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EEUU

Zambada se declarará culpable de los cargos en su contra en una corte de Nueva York el próximo 25 de agosto.

 EFE/Archivo
Nueva York, Estados Unidos.

El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada cambiará su declaración de no culpabilidad previa ante el juez Brian M. Cogan el próximo 25 de agosto en una corte de Nueva York, según se informó este lunes en una notificación judicial.

De este modo, al declararse culpable Zambada renuncia a comparecer en un juicio público.

El documento judicial no indica más detalles sobre el cambio de declaración de Zambada, que era uno de los narcos más buscados de México hasta su arresto.

En julio de 2024 Zambada llegó a El Paso (Texas) en un vuelo privado con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, en lo que se sospecha fue un engaño hacia Zambada, supuestamente parte de un acuerdo con la Fiscalía, aunque las circunstancias de ese vuelo nunca se aclararon.

Por su parte, la audiencia de Joaquín Guzmán López -quien también enfrenta cargos por tráfico de drogas- fue pospuesta por mutuo acuerdo del 15 de julio hasta el 15 de septiembre, entre sospechas de que también él se declarará culpable.

EEUU no pedirá la pena de muerte para el Mayo Zambada ni Caro Quintero

Este julio, Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de 'el Chapo' y hermano de Joaquín, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.

La declaración de culpabilidad del 'Mayo' Zambada y de Guzmán López parece responder a un cambio de estrategia del cartel de Sinaloa, que quiere evitar así la exposición pública de sus crímenes como la que supuso el muy mediático proceso contra el 'Chapo' Guzmán en Nueva York en 2019.

'El Chapo' cumple cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Colorado. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias