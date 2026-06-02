Machado defiende una transición "creíble" en Venezuela

Copenhage, Dinamarca.

La líder opositora venezolana y nobel de la paz de 2025, María Corina Machado, defendió este martes una transición "pacífica, creíble y disciplinada" para su país, reconoció el papel de Estados Unidos para lograr este objetivo y reclamó elecciones "justas y libres" en Venezuela. "Un país que emerge de la represión, la destrucción institucional y el colapso económico necesita orden. Necesita una transición que sea pacífica, creíble y disciplinada. Por eso reconocemos el valor estratégico del marco impulsado por el Gobierno de EE.UU., centrado en la estabilización institucional, la reconstrucción económica y social, y la transición democrática", dijo Machado en su intervención en el Foro de la Libertad de Oslo.

En opinión de Machado, "Venezuela necesita gobernabilidad", con la reconstrucción de las instituciones, el restablecimiento del funcionamiento del país y la creación de unas bases de una sociedad democrática y libre en la que "el poder esté limitado por la ley, las autoridades rindan cuentas a los ciudadanos y el Estado esté al servicio de la nación". "Eso requerirá disciplina. Requerirá acuerdos. Requerirá coaliciones lo suficientemente amplias para gobernar y lo suficientemente sólidas para impulsar las reformas necesarias. Requerirá el valor de sentarse a la mesa con personas que piensan diferente y, aun así, encontrar puntos en común al servicio del país", afirmó. Machado defendió el "manifiesto de Panamá" presentado hace unos días por el sector mayoritario de la oposición venezolana, en el que se propone una negociación política con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el acompañamiento de EE.UU. La negociación sería liderada por la propia Machado, galardonado el año pasado con el Nobel de la Paz, y su objetivo principal es celebrar elecciones presidenciales con observación internacional.