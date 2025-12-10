Machado salió de Venezuela en barco, según The Wall Street Journal

Washington, Estados Unidos.

La opositora venezolana María Corina Machado salió de Venezuela el martes en barco hacia Curazao para intentar llegar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz, informó este miércoles el diario The Wall Street Journal.

Según fuentes del Gobierno estadounidense citadas por el periódico, Machado viajó en secreto a la isla caribeña, situada a menos de 80 kilómetros de las costas venezolanas.

La dirigente venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia celebrada este miércoles en la que fue galardonada con el Nobel, pero confirmó que estará en la capital noruega en las próximas horas.

De acuerdo con The Wall Street Journal, este desplazamiento podría obligar a Machado a exiliarse, después de haber pasado gran parte del último año escondida en Venezuela para evitar ser arrestada por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Machado, sin embargo, ha expresado su intención de regresar "muy pronto" a su país tras su paso por Oslo.