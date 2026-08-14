Lula busca hablar con Trump y le pide no intervenir en las elecciones de Brasil

Río de Janeiro, Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que está gestionando una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para poder decirle directamente que no se inmiscuya en los asuntos de Brasil, especialmente en sus elecciones. "Estoy intentando un contacto con él, cara a cara, para decirle que no se meta en los negocios de Brasil, especialmente en las elecciones. Si se meten, van a perder", afirmó el mandatario en una entrevista a los pódcast 'Não Inviabilize' y 'As Cunhãs'.

El líder progresista afirmó que cualquier otro país que quiera dar opiniones sobre las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil "va a perder", al acusar a la Administración Trump de intromisiones para apoyar a su principal adversario en los comicios, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro. "A pesar de los traidores de la patria y de que el hermano de mi adversario (Eduardo Bolsonaro) vive en Estados Unidos diciendo mentiras e infamias de Brasil, vamos a derrotarlos y a defender nuestra soberanía", dijo. Lula agregó que nunca se inmiscuyó en las elecciones de Estados Unidos y que espera que Trump no se entrometa en las de Brasil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No quiero una guerra. Quiero acordar una conversación para decirle que Brasil quiere tener una buena relación con Estados Unidos. No queremos pelear ni con Estados Unidos ni con China ni con Rusia, Bolivia o España", dijo.