El caso de la abuela que estuvo detenida por el ICE nueve meses en Arizona

Los Ángeles, Estados Unidos

Julia Benítez fue liberada del Centro de Detención Eloy el jueves por la noche, después de que se hiciera público su deterioro de salud.

Una inmigrante cubana de 79 años, conocida como 'la abuela', fue liberada por las autoridades migratorias tras pasar nueve meses detenida en una cárcel en Arizona (EE UU), donde su salud física y mental se deterioró, según informó este viernes la congresista Adelita Grijalva, que abogó por su libertad.

La cubana cruzó la frontera de Estados Unidos y México en mayo de 2025 y se entregó a los agentes de la Patrulla Fronteriza en busca de asilo.

Su familia esperaba que fuera dejada en libertad para que pudiera presentar su caso, pero el Gobierno del presidente Donald Trump impuso una política de cero liberaciones para los solicitantes de asilo que ingresan de forma irregular.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le negó a la cubana una audiencia de fianza ante un juez.

Un reportaje del periódico Arizona Daily Star sacó a la luz su historia.

Según su familia y compañeras en el centro de detención, la mujer sufrió deterioro físico y cognitivo en los nueve meses con signos de demencia avanzada y problemas que la obligaron a usar silla de ruedas.

La solicitud de asilo de Benítez fue denegada el año pasado por falta de pruebas, y su abogado, con sede en Florida, está apelando la decisión, lo que habría detenido su deportación, según informó el rotativo.

La congresista demócrata, que abogó por el caso de la inmigrante, aplaudió que Benítez hubiera sido liberada y se pueda reunir con su hija y sus nietos, que residen en Florida.