Joven gerente fue asesinado tras despedir a un trabajador

El hecho ocurrió el pasado 10 de octubre de 2026 y ha generado consternación entre sus familiares, especialmente en su madre, Jenny Santos , quien pidió justicia por la muerte de su hijo.

Georgia, Estados Unidos. Saúl Gabriel García Santos, un joven dominicano de 20 años, fue asesinado presuntamente por un exempleado al que había despedido horas antes en Savannah, Georgia, Estados Unidos.

De acuerdo con el relato de su madre, Saúl se desempeñaba como gerente de operaciones de una empresa de mudanzas y tenía planes para su futuro.

La mañana del crimen, el joven habría despedido a uno de los trabajadores de la compañía, una decisión que antecedió al ataque mortal.

Según la versión proporcionada por su madre, horas después el exempleado presuntamente regresó al negocio armado y amenazó a Saúl.

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Posteriormente, el sospechoso habría obligado al joven a subir a uno de los camiones de la empresa, de acuerdo con la información divulgada sobre el caso.

Tiempo después, Saúl fue encontrado sin vida en las cercanías de la intersección de President Street y Wahlstrom Road, en Savannah.

Las autoridades determinaron que el joven presentaba una herida de bala, aunque la información no detalla las circunstancias exactas en las que ocurrió el disparo.

El sospechoso fue identificado como Ramone Green, de 40 años, quien se entregó a la Policía y enfrenta cargos de homicidio grave y agresión agravada.

Mientras avanza el proceso judicial, Jenny Santos pide que se haga justicia por la muerte de su hijo, quien tenía apenas 20 años y cuyo futuro quedó truncado por el hecho violento.