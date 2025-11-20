'La telaraña de Charlotte' termina con más de 200 detenidos, incluidos hondureños

Carolina del Norte, Estados Unidos.

'La telaraña de Charlotte', el operativo migratorio desplegado desde hace cinco días por la Patrulla Fronteriza en la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte), concluyó con más de doscientas personas detenidas, incluidos hondureños, según informaron las autoridades locales. El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, anunció hoy el cese de la operación -en un comunicado recogido por varios medios- en el que dijo que seguirá trabajando en el futuro por "la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza".

Por su parte, la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, manifestó -en X- su alivio por el cese de las operaciones, que se han saldado con la detención de más de doscientos migrantes desde su comienzo el pasado sábado. Se espera que el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, y algunos de sus agentes abandonen Charlotte este mismo jueves, según informaron funcionarios policiales a la cadena CNN. McFadden señaló que aunque 'La telaraña de Charlotte' ha terminado, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) continuarán en el condado. Esta situación es similar a la vivida en Chicago, cuando las fuerzas de la Patrulla Fronteriza se marcharon antes que lo hicieran los efectivos del ICE.