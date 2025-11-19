Hondureños en alerta por llegada de Patrulla Fronteriza a Nueva Orleans

Nueva Orleans, Estados Unidos.

Autoridades de Luisiana se preparan para el despliegue de la Patrulla Fronteriza en Nueva Orleans, en el marco de las redadas impulsadas por el Gobierno de Trump en ciudades gobernadas por demócratas, y después del arresto de al menos 200 inmigrantes en el operativo 'La telaraña de Charlotte' ('Charlotte's Web') en Carolina del Norte. Más de 200 agentes de la Patrulla Fronteriza llegarían a Nueva Orleans, la mayor ciudad de Luisiana, tan pronto como el 1 de diciembre, según reporta el canal CBS con base en fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras que el medio local NOLA también informa de la próxima llegada de los agentes.

A la ciudad llegaría en la primera semana de diciembre el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, según reporta CNN, tras supervisar el comienzo de 'La telaraña de Charlotte' el sábado en Carolina del Norte. La jefa del Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD), Anne Kirkpatrick, confirmó la próxima llegada de los agentes federales migratorios, aunque no precisó la fecha exacta y avisó que los oficiales locales no preguntarán el estatus migratorio de las personas ni participarán en deportaciones. "Voy a colaborar. No tengo control ni nadie en la ciudad tiene control sobre si la Patrulla Fronteriza estará aquí. Van a venir, así que voy a ser una socia, pero también quiero enfatizar algo a la comunidad: estar en nuestro país indocumentado es ilegal, ser ilegal no es criminal, es algo civil", dijo a la radio local WBOK.