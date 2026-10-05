Kimberly recibió un disparo que no estaba dirigido contra ella en fiesta de Los Ángeles, California

Los Ángeles, Estados Unidos. Kimberly Bastian, de 19 años, fue identificada como una de las dos jóvenes que murieron tras ser alcanzadas por disparos durante una fiesta realizada la noche del viernes en Artist Lounge, un lugar de eventos de Northridge, en Los Ángeles.

Kimberly Bastian se encontraba en la fiesta cuando se produjo el tiroteo y, según la información proporcionada, habría muerto a causa de un disparo que no estaba dirigido contra ella. La otra víctima fue identificada previamente como Jaydin Lewis, de 18 años.

La identidad de Kimberly Bastian fue confirmada mediante una campaña de recaudación de fondos en línea compartida por Artist Lounge, establecimiento donde ocurrió el tiroteo. La iniciativa busca apoyar a las familias de ambas víctimas y contribuir a la recuperación del local.