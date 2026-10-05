Kimberly recibió un disparo que no estaba dirigido contra ella en fiesta de Los Ángeles, California

Los Ángeles, Estados Unidos. Kimberly Bastian, de 19 años, fue identificada como una de las dos jóvenes que murieron tras ser alcanzadas por disparos durante una fiesta realizada la noche del viernes en Artist Lounge, un lugar de eventos de Northridge, en Los Ángeles.
Kimberly Bastian se encontraba en la fiesta cuando se produjo el tiroteo y, según la información proporcionada, habría muerto a causa de un disparo que no estaba dirigido contra ella. La otra víctima fue identificada previamente como Jaydin Lewis, de 18 años.
La identidad de Kimberly Bastian fue confirmada mediante una campaña de recaudación de fondos en línea compartida por Artist Lounge, establecimiento donde ocurrió el tiroteo. La iniciativa busca apoyar a las familias de ambas víctimas y contribuir a la recuperación del local.
“Estamos absolutamente decididos a recaudar este dinero para Jaydin y Kimberly”, señala el mensaje publicado junto con la campaña. El texto agrega que las donaciones ayudarán a sus familias, honrarán sus memorias y permitirán al establecimiento recuperarse tras lo ocurrido.
Tiroteo en evento promocional
El tiroteo ocurrió en Artist Lounge, ubicado en Nordhoff Street y a pocos pasos de California State University, Northridge. De acuerdo con el propietario del lugar, esa noche se realizaba un evento promocional para un artista emergente y el establecimiento estaba lleno de asistentes.
El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que recibió una llamada poco después de las 11:00 p. m. por una fiesta ruidosa en el local. Cuando los agentes llegaron, indicaron a los organizadores que debían suspender el evento.
Poco después de esa intervención se escucharon los disparos. Un video grabado con un teléfono celular muestra a los asistentes agachándose para protegerse y tratando de escapar mientras se escuchaban las detonaciones.
Las dos víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, según el LAPD. La propietaria del establecimiento, Irene Ajemyan-Lake, confirmó que había un guardia de seguridad trabajando cuando ocurrió el tiroteo.
El sospechoso del ataque permanecía prófugo el lunes por la mañana. Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con la División de Robos y Homicidios del LAPD, Valley Bureau Section.