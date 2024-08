Kamala Harris, a la conquista de los estados indecisos

“El impulso de la vicepresidenta Kamala Harr is y el gobernador Tim Walz en los estados en disputa, incluido el Muro Azul, es real y se exhibirá plenamente hoy”, dijo Dan Kanninen, director de la campaña de Harris para esos estados en disputa.

Los republicanos tachan a Walz de idealista de extrema izquierda que ofreció beneficios a los inmigrantes indocumentados y toleró disturbios en las calles de la ciudad de Minneapolis en 2020, tras el asesinato de George Floyd, un hombre negro asfixiado por un agente blanco durante un cuestionado y mediático operativo policial.

El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, publicó en la red X que Walz había “dejado que los alborotadores quemaran Minneapolis hasta los cimientos en 2020”.

Mientras tanto, el propio equipo de campaña de Trump acusó a Walz -que se retiró de la Guardia Nacional en 2005- de haber “desertado” de su unidad justo cuando estaba siendo desplegada en Irak.

No está claro cuán efectivos serán los ataques, ya que el propio Trump reconoció en una entrevista reciente que “el vicepresidente -en términos de la elección- no tiene ningún impacto..... La elección de un vicepresidente no marca ninguna diferencia”.

El expresidente (2017-2021) de 78 años no se centra en las debilidades políticas de Harris, sino en ataques personales que fueron en gran medida ineficaces para frenar su ascenso.

Harris aventaja a Trump por 51% a 48% según la última encuesta de NPR/PBS News/Marist y en 0,5 puntos porcentuales en el promedio nacional de sondeos de RealClearPolitics.