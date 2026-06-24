Jueza da revés a Trump tras orden electoral del mandatario

Washington, Estados Unidos.

Una jueza federal bloqueó de forma permanente un mandato del Gobierno del presidente Donald Trump que exige mostrar un pasaporte o documento similar que acredite la ciudadanía estadounidense cuando los electores se registran para votar mediante el formulario federal. La jueza del Tribunal del Distrito de Boston, Denise Casper, dictaminó una prohibición permanente a la iniciativa del mandatario para reformar el sistema electoral.

Casper había emitido el año pasado un bloqueo temporal cuando se puso de lado de varios estados demócratas, que alegaban que las medidas emitidas por Trump eran inconstitucionales y violaban la separación de poderes. La ley estadounidense otorga a los estados el derecho de regular las elecciones. La Constitución "no otorga al presidente poderes específicos sobre las elecciones", escribió la jueza en su orden. Trump había dado instrucciones para que la Comisión de Asistencia Electoral exija en su formulario de registro de votantes una prueba documental de que se tiene la ciudadanía estadounidense, lo que, según los demandantes, privará a "millones" de ciudadanos, especialmente a aquellos de bajos recursos y minorías, de participar en las elecciones federales.