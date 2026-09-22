Joven latino muere tras desplomarse mientras jugaba fútbol en Georgia

El hecho ocurrió el viernes 18 de septiembre de 2026, c uando el adolescente se encontraba en un campo de fútbol junto a varios amigos, de acuerdo con información proporcionada por sus familiares.

Georgia, Estados Unidos. Bairon Candido Ramos Vicente, de 16 años, murió luego de desplomarse mientras jugaba fútbol con sus compañeros en Rome, Georgia, Estados Unidos.

Según el relato familiar, Bairon se desplomó y perdió el conocimiento mientras jugaba. Desde entonces, no volvió a despertar.

Bairon cursaba el undécimo grado en Rome High School, centro educativo que confirmó su fallecimiento y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.

Las Escuelas de la Ciudad de Rome informaron que el incidente ocurrió fuera de las instalaciones de Rome High School y que no estuvo relacionado con el centro educativo.

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Hasta el momento, no se ha informado públicamente qué provocó el desplome del adolescente ni cuál fue la causa médica de su muerte.

Las autoridades tampoco han identificado públicamente el campo donde ocurrió el incidente.

Familiares describieron a Bairon como un joven reservado y señalaron que acostumbraba compartir con sus amigos mientras practicaba fútbol.

Tras su muerte, la familia habilitó una campaña de GoFundMe para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos hospitalarios y funerarios.

De acuerdo con un reporte publicado el 21 de septiembre, la campaña había recaudado más de 6,000 dólares de una meta de 15,000 dólares.

La investigación sobre las circunstancias que provocaron el desplome y la muerte del adolescente continúa, mientras sus familiares realizan los preparativos correspondientes.