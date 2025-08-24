Jameneí denuncia que EE.UU. quiere un Irán “obediente” que acepte sus demandas

Teherán, Irán.

El líder supremo iraní, Alí Jameneí, denunció este domingo que Estados Unidos quiere un Irán “obediente” que acepte sus demandas, a lo que aseguró que su país se opondrá, y descartó que la negociación directa con Washington resuelva las tensiones. “Este señor que hoy gobierna en Estados Unidos (Donald Trump) reveló su verdadero objetivo: dijo que nuestro enfrentamiento con Irán es porque queremos que obedezca a Estados Unidos”, aseveró Jameneí en una ceremonia en Teherán con motivo del aniversario del martirio del octavo imán chií, el imán Reza, según informó la agencia oficial IRNA.

La máxima autoridad política y religiosa de Irán subrayó que el país persa, “con su historia, dignidad y grandeza, nunca será sometido”, y advirtió de que la nación se enfrentará “con toda su fuerza” a quienes pretendan imponer esa condición. Jameneí rechazó las llamadas dentro del país a entablar negociaciones directas con Washington para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y aliviar las tensiones. “Quienes nos dicen por qué no negocian directamente con EE.UU. y no resuelven los problemas solo ven las apariencias. A la luz del verdadero objetivo de la hostilidad de Estados Unidos hacia Irán, estas cuestiones son insolubles”, afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.