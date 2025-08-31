Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida

Jerusalén, Israel.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este domingo la muerte del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), Abu Obaida, en un ataque israelí lanzado ayer en Gaza. "El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubaida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", recoge el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.

El titular de Defensa también felicitó en su mensaje al Ejército israelí y al Shin Bet -la agencia de inteligencia interior de Israel- "por la ejecución perfecta" del bombardeo que tuvo lugar contra el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.

דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.



ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.



בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025

"Pronto, con la intensificación de la campaña en Gaza, se encontrará allí con muchos más de sus cómplices en el crimen: los asesinos y violadores de Hamás", dijo el extitular de Exteriores al adjuntar una foto de Obeida -que siempre aparecía con el rostro cubierto por una kufiya- tachada con una gran cruz roja. La confirmación de Katz llega después de que, horas antes, el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmara al comienzo de la reunión de su gabinete que el objetivo del ataque en Gaza había sido, en efecto, Obeida.