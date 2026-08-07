Al menos 300 niños han muerto en Gaza desde el alto al fuego de octubre: uno al día, según Unicef

Jerusalén

Al menos 300 niños han muerto en Gaza en los 300 días transcurridos desde el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás en octubre de 2025, ha señalado un informe de Unicef, la agencia de la ONU para la infancia.

La cifra supone una media de un niño muerto al día, a pesar del acuerdo para detener las operaciones militares y permitir el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria, subraya el órgano especializado en un comunicado de prensa.

“Un alto el fuego que deja un promedio de un niño muerto cada día está fallando a los niños”, denuncia en el documento el director regional de Unicef para Oriente Medio y el Norte de África, Edouard Beigbeder.

“Con cientos de niños más los heridos, muchos de ellos de gravedad, los niños de Gaza siguen esperando el fin de la violencia que se les prometió”, agrega.