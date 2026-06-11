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Irán desmiente a Trump y dice que no ha llegado a ningún acuerdo con Estados Unidos

Según el presidente estadounidense, "las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados"

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 13:55 -
  • Agencia EFE
Irán desmiente a Trump y dice que no ha llegado a ningún acuerdo con Estados Unidos

Imagen de archivo de Donald Trump. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Redacción Internacional

Irán niega haber acordado ningún memorando de entendimiento con Estados Unidos en contra de lo afirmado este jueves por Donald Trump, según la agencia de noticias Fars.

"Irán no ha acordado ningún documento de acuerdo ni memorandum de entendimiento con Estados Unidos", señala la agencia, que cita a una fuente bien informada del régimen iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado horas antes que cancelaba los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz.

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"Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche", escribió Trump en su red Truth Social.

Según el presidente estadounidense, "las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas", que incluyen además a Israel, Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones. EFE

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Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

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