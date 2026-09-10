Irán asegura que ha destruído un dron marino de EE UU en Ormuz

Teherán, Irán. La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que ha destruido un vehículo de superficie no tripulado estadounidense en la entrada del estrecho de Ormuz, en medio del intercambio de ataques contra buques en la estratégica vía marítima. “Una embarcación espía no tripulada del Ejército terrorista estadounidense del tipo Saildrone y con número de casco 5838 fue alcanzada en el estrecho de Ormuz”, indicó el cuerpo militar de élite en su cuenta de X. Un vídeo de dos segundos en el que se aprecia una embarcación en llamas acompaña el mensaje en X.

La Guardia aseguró que Ormuz está “bloqueado y bajo nuestra vigilancia de inteligencia y control inteligente”, y mantuvo que “cualquier movimiento hostil será objeto de ataque”.

Hace dos días, la Armada del cuerpo militar de élite anunció que había capturado un avanzado submarino no pilotado de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En los últimos días se ha producido un importante intercambio de ataques a petroleros por parte de Irán y Estados Unidos en su pulso por el control de ese estrecho. Estados Unidos ha destruido al menos ocho petroleros en la última semana e Irán ha respondido con ataques a tanqueros de terceros países y buques militares estadounidenses.