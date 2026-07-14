El ICE suspende los controles de tráfico tras las muertes en Maine y Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha suspendido temporalmente los controles de tráfico después de la muerte de una persona en Maine y otra en Texas a manos de agentes en unos días, según informaron varios medios este martes. Hasta nueva orden, los agente del ICE dejarán de hacer registros de tráfico y de parar vehículos, según informó una fuente cercana a la instrucción a CNN y a Fox News, entre otros medios.

La decisión llega un día después de que un persona falleciera en su coche Biddeford, al sur de Maine, tras un tiroteo a manos de un agente de ICE. Las organizaciones Coalición por los Derechos del Inmigrante (MIRC, en inglés) y Presente! identificaron al fallecido como un inmigrante colombiano de 26 años con permiso de trabajo y número de Seguro Social. El senador de Maine, Andy King, explicó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo que el agente abrió fuego contra el joven después de que este intentara usar su vehículo como arma contra los agentes que lo perseguían para deportarlo.