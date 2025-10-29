Hondureño resulta herido en tiroteo con ICE en Phoenix

Phienix, Arizona.

Un hondureño resultó herido durante un tiroteo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este miércoles en Phoenix, Arizona.

Un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalla que los agentes hicieron una parada de tránsito a José García Sorto, cerca de las 4 de la mañana en la Interestatal 17.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hondureño, que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos, se detuvo inicialmente. Pero luego, presuntamente, intentó huir en su vehículo mientras un agente se encontraba en su trayectoria.

El agente temió por su vida y disparó dos veces contra el vehículo, según informó el DHS y el medio local KTAR.com.