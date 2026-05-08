Hondureño se declara culpable por tráfico de fentanilo en Portland

Portland, Estados Unidos.

Un hondureño de 21 años, identificado como Cristhian Martínez, se declaró culpable en un tribunal federal en Portland, Oregón, Estados Unidos, por su participación en una conspiración de tráfico de fentanilo vinculada a una muerte por sobredosis, además de posesión ilegal de armas de fuego. De acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Oregón, Martínez, quien se encontraba en condición migratoria irregular en Estados Unidos, admitió los cargos de conspiración para fabricar, distribuir y poseer fentanilo con intención de distribución, así como porte ilegal de armas.

El acuerdo de culpabilidad incluye también el reconocimiento de que el acusado suministró drogas que contribuyeron a la muerte de un adulto. La investigación se inició en septiembre de 2023, luego de que autoridades del condado de Clackamas respondieran a una sobredosis fatal. En la escena se hallaron pastillas falsificadas tipo oxicodona M30 adulteradas con fentanilo, además de polvo de la misma sustancia. Las autoridades lograron vincular el caso con Martínez tras rastrear la cadena de distribución hasta el vendedor que habría abastecido a la víctima. Posteriormente, en noviembre de 2023, agentes policiales interceptaron al acusado mientras viajaba desde California hacia Oregón. Durante la detención, un perro especializado detectó varios paquetes ocultos en su vehículo, donde se encontraron más de un kilogramo de fentanilo comprimido.