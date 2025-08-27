Hondureña pide deportación voluntaria tras seis meses detenida en Charlotte

Charlotte, Estados Unidos.

Allison Bustillo Chinchilla , de 20 años de edad, ha residido durante más de una década en ese país y fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE , por sus siglas en inglés).

​​​​​​ ​​​​​​Una hondureña residente en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos , solicitó la deportación voluntaria tras seis meses detenida.

El martes, compareció en una audiencia final vía Webex, donde informó al tribunal que deseaba retirar su solicitud de asilo y salir del país voluntariamente.

Bustillo-Chinchilla se mudó a Carolina del Norte desde Honduras a los 8 años. Se graduó de la preparatoria Crest en Shelby y obtuvo una beca para asistir a la Universidad Gardner-Webb, con la esperanza de convertirse en enfermera.

Esos sueños se vieron truncados en febrero, cuando agentes de ICE detuvieron a Bustillo-Chinchilla, su madre y su hermano, todos ellos indocumentados, en su casa del este de Charlotte.