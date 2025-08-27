Hondureña pide deportación voluntaria tras seis meses detenida en Charlotte

Una hondureña residente en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, solicitó la deportación voluntaria tras seis meses detenida.
Allison Bustillo Chinchilla, de 20 años de edad, ha residido durante más de una década en ese país y fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
El martes, compareció en una audiencia final vía Webex, donde informó al tribunal que deseaba retirar su solicitud de asilo y salir del país voluntariamente.
Bustillo-Chinchilla se mudó a Carolina del Norte desde Honduras a los 8 años. Se graduó de la preparatoria Crest en Shelby y obtuvo una beca para asistir a la Universidad Gardner-Webb, con la esperanza de convertirse en enfermera.
Esos sueños se vieron truncados en febrero, cuando agentes de ICE detuvieron a Bustillo-Chinchilla, su madre y su hermano, todos ellos indocumentados, en su casa del este de Charlotte.
La madre de Bustillo-Chinchilla y su hermano fueron posteriormente liberados para que pudieran cuidar de sus dos hermanos menores, pero ella permaneció bajo custodia y fue transferida al Centro de Detención Stewart en Georgia.
Keily Chinchilla, madre de Bustillo-Chinchilla, dijo a WFAE que las condiciones de la cárcel llevaron a su hija a solicitar la remoción voluntaria. "Me siento decepcionada", dijo Keily Chinchilla. "Estoy cansada y es muy difícil porque no podré verla salir del país".
Bustillo-Chinchilla permanecerá bajo custodia de ICE hasta que sea liberada para su deportación voluntaria a Honduras.