EEUU deportará a hondureño señalado de asesinato

Nueva Jersey, Estados Unidos.

Fredy Alexander López Lara, un ciudadano hondureño con una orden de captura por homicidio en Honduras, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante un operativo de control migratorio en Eatontown, Nueva Jersey. La captura se produjo el pasado 20 de abril, cuando oficiales de la Oficina de Control y Deportación (ERO) de Newark realizaron una inspección vehicular y descubrieron que López Lara viajaba como pasajero en uno de los automóviles intervenidos.

Según información oficial, las autoridades federales ya le daban seguimiento por encontrarse de manera irregular en territorio estadounidense. Sin embargo, al verificar sus datos en sistemas internacionales de seguridad, confirmaron que sobre él pesa una orden de arresto activa por asesinato emitida en Honduras. ICE indicó que López Lara ingresó a Estados Unidos de forma ilegal, en una fecha y lugar que no fueron revelados por las autoridades migratorias. Desde entonces, habría permanecido en el país sin ser detectado hasta el operativo realizado en Nueva Jersey. Arthur J. Wilson Jr., director interino de la oficina regional de ERO en Newark, aseguró que la agencia mantiene coordinación con cuerpos de seguridad internacionales para ubicar a personas requeridas por delitos graves.