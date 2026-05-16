Hondureño enfrenta cargos por contacto abusivo en Virginia

Un hondureño fue acusado por autoridades federales de Estados Unidos por una presunta agresión sexual ocurrida en el sendero Mount Vernon, en el estado de Virginia, según documentos judiciales presentados ante el Tribunal de Distrito del Este de Virginia.
El imputado fue identificado como Yefri Rolando Castellanos Sevilla, quien enfrenta cargos por contacto sexual abusivo y posesión de un documento migratorio fraudulento, acusación formalizada por un gran jurado el pasado 13 de mayo.
De acuerdo con la declaración jurada de un investigador de la Policía de Parques de Estados Unidos, el hecho ocurrió el 13 de abril alrededor de las 2:45 de la tarde, cuando una mujer caminaba por el sendero cercano a un túnel de la zona.
La víctima relató que tres hombres que se movilizaban en patinetes eléctricos se le acercaron mientras transitaba por el lugar. Según su testimonio, uno de ellos intentó entablar conversación y, tras rechazarlo, sintió una fuerte bofetada en la nalga izquierda cuando uno de los patinetes pasó a su lado.
Posteriormente, agentes localizaron a tres personas que coincidían con la descripción proporcionada por la denunciante en un sector cercano al Aeropuerto Nacional Reagan. Durante una identificación presencial, la mujer reconoció a Castellanos Sevilla como la persona que previamente intentó hablarle.
Según los documentos judiciales, el hondureño inicialmente negó haber tenido contacto con la víctima, pero más adelante admitió ante los investigadores haberla tocado. En un primer momento aseguró que fue accidental; sin embargo, posteriormente reconoció que lo hizo de manera intencional.
La declaración jurada señala que Castellanos Sevilla manifestó a los agentes que “solo estaba siendo tonto”, luego de aceptar que el contacto no había sido un accidente.
Uno de los acompañantes del acusado declaró a la Policía que escuchó un sonido “similar a una bofetada” seguido de los gritos de una mujer, mientras observaba que Castellanos Sevilla se reía mientras continuaban desplazándose.
Durante el arresto, las autoridades también encontraron en posesión del hondureño una supuesta tarjeta de residencia permanente falsificada. El documento contenía su fotografía, pero presentaba un nombre, fecha de nacimiento y número de registro que pertenecían a otra persona.
Castellanos Sevilla declaró que habría comprado la tarjeta falsa por 100 dólares a un compañero de trabajo en un restaurante de Alexandria, según la información contenida en el expediente judicial.
Los registros federales indican que el acusado tendría entre 18 y 19 años. Además, las autoridades confirmaron mediante huellas dactilares que fue interceptado por la Patrulla Fronteriza cerca de El Paso, Texas, en julio de 2023.
El sendero Mount Vernon, donde ocurrió el incidente, se encuentra bajo jurisdicción federal estadounidense. De ser hallado culpable, Castellanos Sevilla podría enfrentar hasta dos años de prisión por el cargo de contacto sexual abusivo y hasta diez años por la falsificación de documentos migratorios.