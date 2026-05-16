Hondureño enfrenta cargos por contacto abusivo en Virginia

Virginia, Estados Unidos.

Un hondureño fue acusado por autoridades federales de Estados Unidos por una presunta agresión sexual ocurrida en el sendero Mount Vernon, en el estado de Virginia, según documentos judiciales presentados ante el Tribunal de Distrito del Este de Virginia. El imputado fue identificado como Yefri Rolando Castellanos Sevilla, quien enfrenta cargos por contacto sexual abusivo y posesión de un documento migratorio fraudulento, acusación formalizada por un gran jurado el pasado 13 de mayo.

De acuerdo con la declaración jurada de un investigador de la Policía de Parques de Estados Unidos, el hecho ocurrió el 13 de abril alrededor de las 2:45 de la tarde, cuando una mujer caminaba por el sendero cercano a un túnel de la zona. La víctima relató que tres hombres que se movilizaban en patinetes eléctricos se le acercaron mientras transitaba por el lugar. Según su testimonio, uno de ellos intentó entablar conversación y, tras rechazarlo, sintió una fuerte bofetada en la nalga izquierda cuando uno de los patinetes pasó a su lado. Posteriormente, agentes localizaron a tres personas que coincidían con la descripción proporcionada por la denunciante en un sector cercano al Aeropuerto Nacional Reagan. Durante una identificación presencial, la mujer reconoció a Castellanos Sevilla como la persona que previamente intentó hablarle. Según los documentos judiciales, el hondureño inicialmente negó haber tenido contacto con la víctima, pero más adelante admitió ante los investigadores haberla tocado. En un primer momento aseguró que fue accidental; sin embargo, posteriormente reconoció que lo hizo de manera intencional.