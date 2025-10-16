  1. Inicio
El exárbitro David Coote se declara culpable de tomar una “imagen indecente” de un menor

El exárbitro admitió haber tomado la imagen de un menor el 2 de enero de 2020.

  • 16 de octubre de 2025 a las 11:52 -
Foto de archivo del 19 de febrero de 2021 de David Coote (I), en su etapa de árbitro, durante un partido entre el Wolverhampton y el Leeds, de la Premier League. EFE
Londres

David Coote, exárbitro de la Premier League, se ha declarado culpable de tomar una “imagen indecente” de un menor.

Coote, que fue árbitro de primer nivel, fue despedido tras hacerse viral un vídeo suyo insultando a Jürgen Klopp, cuando este era técnico del Liverpool.

Además, también se viralizó un vídeo suyo consumiendo una sustancia blanca durante la disputa de la Eurocopa en 2024 en la que dirigió varios partidos.

El exárbitro admitió haber tomado la imagen de un menor el 2 de enero de 2020 y el tribunal le ha concedido la libertad condicional hasta que tenga que volver a comparecer en la corte de Nottingham el próximo 11 de diciembre.

Coote también se vio envuelto el año pasado en un escándalo de amaños y tarjetas amarillas del que fue absuelto tras ser investigado por la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés). EFE

