El exárbitro David Coote se declara culpable de tomar una “imagen indecente” de un menor

Londres

David Coote, exárbitro de la Premier League, se ha declarado culpable de tomar una “imagen indecente” de un menor.

Coote, que fue árbitro de primer nivel, fue despedido tras hacerse viral un vídeo suyo insultando a Jürgen Klopp, cuando este era técnico del Liverpool.

Además, también se viralizó un vídeo suyo consumiendo una sustancia blanca durante la disputa de la Eurocopa en 2024 en la que dirigió varios partidos.