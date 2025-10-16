  1. Inicio
  2. · Mundo

México confirma que son 70 los muertos que dejan las lluvias

Las autoridades prevén que, si las condiciones climatológicas lo permiten, la próxima semana se logre restablecer el acceso terrestre a la mayoría de las comunidades aisladas.

  • 16 de octubre de 2025 a las 10:52 -
  • Agencia EFE
México confirma que son 70 los muertos que dejan las lluvias

Fotografía cedida por la presidencia de México, donde se observa a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, dando atención a familias afectadas por las lluvias de días pasados en el municipio de Tamazunchale, este miércoles, en San Luis Potosí (México). EFE
Ciudad de México

Las lluvias extraordinarias que en los últimos días han azotado a cinco estados del centro y oriente de México dejan 70 muertos y 72 personas desaparecidas, según cifras ajustadas por el Gobierno mexicano.

“Son 70 personas que lamentablemente fallecieron, 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una persona en Querétaro y son 72 personas no localizadas”, informó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina.

Afirmó además que, aunque se han localizado a varias personas, algunas siguen sin ser encontradas por sus familiares, aunque reiteró el apoyo gubernamental a los afectados.

Previamente, en declaraciones a medios de comunicación, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), detalló que 111 municipios resultaron afectados y 160 localidades permanecen incomunicadas por las intensas precipitaciones, aunque el número disminuye gradualmente conforme avanza la reapertura de caminos.

En tanto, Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, detalló que al día de hoy 108 municipios continúan con afectaciones, de los cuales 69 fueron catalogados como prioritarios.Hidalgo es el estado más impactado, con 28 municipios afectados y 84 comunidades aún sin acceso terrestre.

En paralelo, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, informó que el suministro eléctrico ha sido restablecido en un 93 %, con más de 207.000 usuarios reconectados en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.No obstante, 19.700 hogares continúan sin energía, principalmente en zonas de difícil acceso. Para llegar a ellas, la CFE desplegará más de 100 plantas de emergencia, algunas de las cuales serán trasladadas en helicópteros militares.

Calleja reconoció que en estados como Hidalgo y Veracruz aún es necesario transportar personal y materiales por vía aérea para reparar infraestructura dañada.

Las autoridades prevén que, si las condiciones climatológicas lo permiten, la próxima semana se logre restablecer el acceso terrestre a la mayoría de las comunidades aisladas y se acelere la reconstrucción de puentes estratégicos.

Sheinbaum explicó el miércoles que el Gobierno federal ha clasificado 191 comunidades como “prioritarias”, un criterio basado principalmente en el porcentaje de viviendas afectadas, y adelantó que su gobierno ofrecerá reportes diarios sobre daños y acciones de apoyo, y estimó que para el próximo lunes podría tenerse un balance más completo sobre viviendas afectadas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias