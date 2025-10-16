  1. Inicio
¿Cuántas entradas se han vendido para el Mundial 2026? Revelan sorpresiva noticia

La justa mundialista se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

  • 16 de octubre de 2025 a las 11:14 -
  • Agencia EFE
Los aficionados ya pueden adquirir boletos para estar en los partidos del Mundial 2026.
Miami, Estados Unidos.

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, ya ha superado el millón de entradas vendidas para acudir al torneo tras el sorteo de preventa, siendo los países anfitriones los mayores compradores de la lista.

Según la información brindada este jueves por la FIFA, desde mediados de septiembre de 2025, aficionados de 212 países han participado en la compra de las entradas.

"Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo", apuntó el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado.

El 27 de octubre empezará el próximo periodo de venta. Ese día abrirá el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos, además de abonos de estadio y de equipo, tal y como informó la organización.

Tras los tres países anfitriones, los países con más demanda han sido Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

Hasta el momento, ya hay 28 selecciones con billete para la fase final de la Copa del Mundo, incluidas las de los tres países organizadores; Inglaterra es la única europea que lo ha logrado hasta ahora.

"Me entusiasma comprobar que tantos amantes del fútbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después", con la organización en tres sedes, por primera vez en la historia, y la participación de 48 equipos, finalizó.

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

