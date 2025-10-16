Sorpresa: Destapan romance de Mbappé con la soltera más famosa ,¿quién es?

Kylian Mbappé es noticia en las últimas horas y esta vez por su vida sentimental. Prensa internacional revela sorpresivo romance del astro francés con una famosa chica.
Kylian Mbappé es la gran figura del Real Madrid y en esta ocasión no es noticia por lo que dicen de él sobre su nivel en la cancha.
El éxito de Kylian Mbappé no se limita tan solo a los terrenos de juego, sino también al ámbito amoroso. Y es que es considerado uno de los solteros de oro, pues dada su discreción no se le ha conocido novia oficial en los últimos años.
Pero ahora se le suma otro nombre a Kylian Mbappé a su larguísima lista de conquistas. Y, de nuevo, se trata de un rostro conocido por su condición de influencer y, sobre todo, por su paso por televisión.
Mbappé es una persona familiar y centrada al 100% en el fútbol, por lo que no se le conoce, al menos de manera pública, ninguna pareja, pero sí muchas mujeres con las que ha sido relacionado en los últimos meses y años.
Ahora la prensa española revela que esta bella mujer estaría conquistando el corazón de Mbappé. A continuación los detalles curiosos sobre ella.
María Aguilar es el nombre de la famosa chica que estaría teniendo algo más que una amistad con Mbappé.
Su nombre real es María José Aguilar aunque, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, es conocida como María Aguilar o María Brunn.
Antes de dedicarse al mundo de la televisión, la joven estudiaba una carrera que dejó apartada para poder participar en un reality de Telecinco que le cambió la vida para siempre.
Fue por su paso por nada más y nada menos que dos ediciones de La isla de las tentaciones. María Aguilar participó como tentadora en la sexta edición.
María se convirtió en una de las grandes protagonistas de su edición, tanto es así que consiguió muchísimos seguidores en redes sociales.
De esta forma, Aguilar no dudó en aprovechar ese tirón para comenzar a trabajar como influencer y poder vivir del contenido que crea en redes sociales.
En las últimas horas, muchos son los medios de comunicación que se han hecho eco de la posible más que amistad que tendrían María Aguilar y Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid.
Aunque no existe ningún tipo de confirmación por parte de ninguno de los dos, lo cierto es que cada vez son más los rumores que existen debido a diversas publicaciones realizadas en redes sociales.
Según ha desvelado el programa 'En todas las salsas' emitido en Mediaset Infinity, el francés habría iniciado una relación especial con María Aguilar. Es conocida por su paso por el popular reality 'La isla de las tentaciones'.
La noticia ha sorprendido tanto en España como en Francia, donde los medios se han hecho eco de la información. Todo apunta a que Mbappé y María habrían comenzado a verse en las últimas semanas, aprovechando los días libres del delantero galo.
Pedro Jota, colaborador 'En todas las salsas', fue quien dio la información en exclusiva, asegurando que "ella no esconde su relación con Mbappé e incluso lo ha comentado en la peluquería". Según el periodista, la joven andaluza estaría muy ilusionada con el futbolista y no tendría intención de mantenerlo en secreto.
Hasta hace solo unos meses, se rumoreaba que María Aguilar mantenía una relación con Raúl Asencio, compañero de Mbappé en el Real Madrid. Sin embargo, según la información ofrecida por 'En todas las salsas', esa historia habría quedado atrás y la malagueña habría encontrado de nuevo la ilusión junto al francés.
María ha sido catalogada por medios españoles como la "soltera más famosa" y al parecer comenzaría romance con Mbappé.