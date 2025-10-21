  1. Inicio
  2. · Mundo

Tres hondureños son detenidos en Memphis por graves delitos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos considera que se trata de delincuentes "de alto nivel"

Tres hondureños son detenidos en Memphis por graves delitos

Los tres hondureños detenidos en Memphis.

Memphis, Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció detenciones en Memphis, Tennessee, que incluyen a hondureños.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las detenciones incluyen a pandilleros, pedófilos, violadores, maltratadores domésticos y narcotraficantes.

Memphis ha sufrido niveles históricos de delitos violentos, incluyendo una tasa de homicidios cuatro veces mayor que la de la Ciudad de México. Ningún estadounidense debería tener miedo de caminar por las calles de su propio vecindario”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

“En Memphis, las fuerzas del orden del DHS trabajan en estrecha colaboración con la fiscal general Bondi para mejorar la seguridad pública, combatir la delincuencia y brindar el apoyo tan necesario a nuestros aliados en las fuerzas del orden a nivel local, estatal y federal. La administración Trump hará que Estados Unidos vuelva a ser seguro”. añadió.

Hondureños detenidos

  • Luis Alfredo Maldonado-López, un supuesto delincuente indocumentado de Honduras, arrestado por el delito sexual de acariciar a una niña .

    Luis Alfredo Maldonado-López, un supuesto delincuente indocumentado de Honduras, arrestado por el delito sexual de acariciar a una niña .
  • Wilmer Flores Godoy, un supuesto delincuente inmigrante ilegal de Honduras, acusado por posesión ilegal de un arma de fuego y arrestado por hurto .

    Wilmer Flores Godoy, un supuesto delincuente inmigrante ilegal de Honduras, acusado por posesión ilegal de un arma de fuego y arrestado por hurto .
  • Henry Rafael Oseguera-Gonzales, un supuesto delincuente inmigrante ilegal de Honduras, señalado por <b>agresión agravada a un miembro de la familia con un arma</b> y arrestado por <b>violencia doméstica</b> .

    Henry Rafael Oseguera-Gonzales, un supuesto delincuente inmigrante ilegal de Honduras, señalado por agresión agravada a un miembro de la familia con un arma y arrestado por violencia doméstica .

Hondureño es arrestado en Miami por delito contra su hijo

Un hondureño fue detenido en las últimas horas por agentes policiales en Miami, Estados Unidos, presuntamente, por abuso infantil contra su hijo.

El hondureño Carlos Vásquez.

El hondureño Carlos Vásquez.

El reporte de la policía local describe que agentes notaron que un niño de cinco años estaba herido. Al acercarse, la madre del menor dijo -entre lágrimas- que su hijo estaba jugando con su hermana cuando su padre, Carlos Vásquez, "agarró un palo, lo tomó del pelo y lo golpeó".

El hecho, según autoridades, ocurrió a las 4:00 p. m. del viernes en Allapattah. El hombre fue detenido el sábado por el Departamento de Policía de Miami en Downtown Miami

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias