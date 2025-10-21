Tres hondureños son detenidos en Memphis por graves delitos

Memphis, Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció detenciones en Memphis, Tennessee, que incluyen a hondureños.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las detenciones incluyen a pandilleros, pedófilos, violadores, maltratadores domésticos y narcotraficantes.

Memphis ha sufrido niveles históricos de delitos violentos, incluyendo una tasa de homicidios cuatro veces mayor que la de la Ciudad de México. Ningún estadounidense debería tener miedo de caminar por las calles de su propio vecindario”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

“En Memphis, las fuerzas del orden del DHS trabajan en estrecha colaboración con la fiscal general Bondi para mejorar la seguridad pública, combatir la delincuencia y brindar el apoyo tan necesario a nuestros aliados en las fuerzas del orden a nivel local, estatal y federal. La administración Trump hará que Estados Unidos vuelva a ser seguro”. añadió.