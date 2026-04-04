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Hombre bajo la influencia del alcohol atropella una multitud en Luisiana

Al menos 13 personas resultaron heridas cuando un conductor ebrio atropelló a una multitud en un festival en Luisiana; autoridades descartan que fuera un acto intencional.

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 21:31 -
  • Agencia EFE
Hombre bajo la influencia del alcohol atropella una multitud en Luisiana

Agentes policiales investigan el lugar donde un conductor atropelló a varios asistentes durante un festival en Luisiana, dejando al menos 13 personas heridas.
Luisiana, Estados Unidos

Al menos 13 personas resultaron heridas este sábado después de que un conductor que manejaba supuestamente bajo la influencia del alcohol atropellara a una multitud en un festival en un poblado de Luisiana, según informaron las autoridades.

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El Departamento del Alguacil de la Parroquia de Iberia informó que un automóvil atropelló a “múltiples peatones” que presenciaban el Festival del Año Nuevo Laos, una celebración de la comunidad inmigrante del sudeste asiático.

El accidente ocurrió en Broussard, una ciudad que se encuentra a unas 8 millas (unos 12 kilómetros) al suroeste de Lafayette y cerca de New Iberia en el sur centro de Luisiana.

La Policía Estatal de Luisiana detuvo al conductor, Todd Landry, de 57 años, por más de dos decenas de cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, conducción imprudente y lesiones.

En un comunicado, las autoridades de la Parroquia de Iberia dijeron que una prueba reveló que se encontraba ebrio.

“Varias personas sufrieron lesiones; se cree que algunas de ellas son de gravedad”, indicó la oficina del alguacil a CBS. Las autoridades descartaron que el atropellamiento fuera un intencional.

Los departamentos policiales de EE.UU. se encuentran en alerta por posibles actos de violencia relacionados con el conflicto en Medio Oriente. EFE

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Agencia EFE
Agencia EFE
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