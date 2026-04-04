Localizan en Arizona a niña que desapareció hace 32 años

Arizona, Estados Unidos

Las autoridades de Arizona localizaron, 32 años después de su desaparición, a una mujer de 44 años que “se desvaneció sin dejar rastro”, aunque no revelaron detalles adicionales sobre el caso por respeto a la privacidad de la víctima.

“La Oficina del Sheriff del condado de Gila anuncia la resolución exitosa de un caso de persona desaparecida de hace décadas que comenzó en mayo de 1994, cuando Christina Marie Plante, de 13 años, desapareció de Star Valley, Arizona”, informó la oficina en un comunicado.

“Después de 32 años, Christina Marie Plante ha sido localizada con vida. Los investigadores han confirmado su identidad, y su estatus como persona desaparecida ha sido resuelto oficialmente”, agregó.

Plante fue reportada como desaparecida “después de desvanecerse sin dejar rastro en su comunidad” y las autoridades no hallaron pistas hace tres décadas pese a una exhaustiva búsqueda.

Fue vista por última vez el 15 de mayo de 1994, alrededor del mediodía, después de salir de su casa a pie para ir a un establo donde guardaba a su caballo.

A pesar del largo periodo de tiempo desde la desaparición, las autoridades explicaron que varios de sus investigadores todavía revisaban el caso periódicamente en búsqueda de nueva información, y que fue gracias a los “avances en tecnología, técnicas de investigación modernas y una revisión detallada del caso”, que obtuvieron “nuevas pistas que llevaron a un avance decisivo”.

Sin embargo, indicó que no revelará más detalles sobre el paradero o el estado de Plante “por respeto a su privacidad y bienestar”.

“La Oficina del Sheriff del condado de Gila mantiene su compromiso de perseguir todos los casos no resueltos y alienta a cualquier persona que tenga información sobre otros ‘casos fríos’ a que colabore con las autoridades”, sentenció el comunicado.