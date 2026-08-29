Hispano pide atención médica para su prometida salvadoreña detenida por ICE

Washington, Estados Unidos. Christian Díaz pidió atención médica para su prometida, Karla Godoy, una salvadoreña de 24 años que permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tacoma, Washington.
Según relató Díaz a ABC7 Los Angeles, Godoy enfrenta complicaciones de salud relacionadas con una fractura en uno de sus pies y diabetes, condiciones que, según su prometido, requieren atención médica.
Díaz aseguró que la lesión en el pie de Godoy lleva aproximadamente ocho meses sin recibir el tratamiento que él considera necesario. Actualmente, señaló, la joven utiliza una silla de ruedas para movilizarse.
Godoy fue detenida en noviembre de 2025 durante una cita relacionada con su proceso migratorio en Los Ángeles, California.
La salvadoreña había ingresado a Estados Unidos en agosto de 2024 con una visa de turista. Posteriormente solicitó asilo, argumentando que enfrentaba persecución política en El Salvador.
De acuerdo con las declaraciones de Díaz, su prometida teme regresar a su país de origen debido a las circunstancias que, según su solicitud de asilo, la llevaron a buscar protección en Estados Unidos.
El caso migratorio de Godoy continúa en proceso, mientras un equipo de abogados trabaja para apelar la orden de deportación emitida en su contra y solicitar que sea puesta en libertad.
Díaz también manifestó su preocupación por las condiciones en las que permanece detenida Godoy y pidió que pueda recibir la atención médica que necesita para tratar sus padecimientos.
El caso ha generado preocupación entre sus familiares y allegados, quienes esperan que la situación médica de la joven sea atendida mientras se resuelve su proceso migratorio.
ABC7 informó que consultó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para conocer su posición sobre el caso y las condiciones de salud de Godoy, pero hasta la publicación de su reporte la institución no había emitido una respuesta.
Mientras continúa el proceso legal, Díaz mantiene su solicitud para que su prometida reciba atención médica y pueda enfrentar su situación migratoria con las garantías correspondientes.