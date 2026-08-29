Hispano pide atención médica para su prometida salvadoreña detenida por ICE

Washington, Estados Unidos. Christian Díaz pidió atención médica para su prometida, Karla Godoy, una salvadoreña de 24 años que permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tacoma, Washington. Según relató Díaz a ABC7 Los Angeles, Godoy enfrenta complicaciones de salud relacionadas con una fractura en uno de sus pies y diabetes, condiciones que, según su prometido, requieren atención médica.

Díaz aseguró que la lesión en el pie de Godoy lleva aproximadamente ocho meses sin recibir el tratamiento que él considera necesario. Actualmente, señaló, la joven utiliza una silla de ruedas para movilizarse. Godoy fue detenida en noviembre de 2025 durante una cita relacionada con su proceso migratorio en Los Ángeles, California. La salvadoreña había ingresado a Estados Unidos en agosto de 2024 con una visa de turista. Posteriormente solicitó asilo, argumentando que enfrentaba persecución política en El Salvador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse