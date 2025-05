Hermano de Pedro Sánchez a juicio por tráfico de influencias

Madrid, España.

La jueza española que investiga la contratación del músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió que vaya a juicio por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, tras rechazar un recurso del acusado en contra de su procesamiento.

La jueza Beatriz Biedma, que investiga la contratación de David Sánchez por parte de la Diputación (gobierno provincial) de Badajoz (sureste de España), dictó el pasado 28 de abril un auto de procesamiento contra él y otras diez personas, entre las que está el presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del partido socialista, Miguel Ángel Gallardo, y ahora declara la apertura de juicio oral para todos ellos.

El auto dictado con fecha de este jueves, 22 de mayo, va acompañado de otros en los que rechaza los recursos presentados por los acusados contra el procesamiento, si bien les queda la vía de los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial.

La jueza argumenta que David Sánchez, teniendo "conocimiento previo" de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había "creado para él", se presentó a la convocatoria "e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo".

Considera también que la creación del puesto fue "a petición, seguramente, de persona o personas" del entorno de David Sánchez que "conocían la necesidad" de éste, quien "en ese momento carecía de trabajo estable".

Además, la creación de dicho empleo, tenía como "objetivo" que fuera ocupado por David Sánchez, firma la jueza en el auto.

La Fiscalía se opuso al procesamiento de David Sánchez por entender que no existen indicios para poder atribuirle los delitos de prevaricación y tráfico de influencias al ser contratado por la Diputación de Badajoz en 2017.

El Ministerio Público pedía el archivo para los once investigados del caso, al entender que la atribución de la comisión de los delitos no se ha producido de manera "patente", "clara", "inobjetable" e "irrefutable", y no encaja judicialmente en una figura penal.

La investigación sobre la contratación de David Sánchez comenzó a raíz de la denuncia presentada por la organización Manos Limpias, cuyo fundador se vincula con grupos de ultraderecha, que encabeza también la acusación popular unificada en la que se incluyen, entre otros, el partido ultradrechista Vox.