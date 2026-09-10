Hallan muertas a dos mujeres dentro de un vehículo; capturan a un sospechoso

Bogotá, Colombia. Un hombre de 44 años fue detenido como presunto responsable de la muerte de dos mujeres, una de ellas menor de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo en la carretera que comunica a Bogotá con Villavicencio, en el centro de Colombia.

El detenido fue identificado como Dionnys Fonseca, quien, de acuerdo con las autoridades, sería el padre de la adolescente y esposo de la otra víctima. Medios policiales confirmaron a EFE que el hombre era exmilitar.

El hallazgo se produjo hacia las 20:40 del miércoles (03:40 GMT), en inmediaciones del municipio de Chipaque, luego de que la concesión encargada de la vía alertara a la Policía sobre un automóvil que presentaba un comportamiento considerado sospechoso.