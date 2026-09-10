Hallan muertas a dos mujeres dentro de un vehículo; capturan a un sospechoso

Bogotá, Colombia. Un hombre de 44 años fue detenido como presunto responsable de la muerte de dos mujeres, una de ellas menor de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo en la carretera que comunica a Bogotá con Villavicencio, en el centro de Colombia.
El detenido fue identificado como Dionnys Fonseca, quien, de acuerdo con las autoridades, sería el padre de la adolescente y esposo de la otra víctima. Medios policiales confirmaron a EFE que el hombre era exmilitar.
El hallazgo se produjo hacia las 20:40 del miércoles (03:40 GMT), en inmediaciones del municipio de Chipaque, luego de que la concesión encargada de la vía alertara a la Policía sobre un automóvil que presentaba un comportamiento considerado sospechoso.
Según explicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, los agentes realizaron la inspección del vehículo y encontraron en su interior los cuerpos de las dos mujeres, además del conductor, quien fue capturado.
Las primeras versiones del caso señalan que uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte le solicitaron al conductor detenerse, pero este habría continuado su recorrido en dirección a Villavicencio. Los agentes iniciaron entonces un seguimiento hasta interceptarlo varios kilómetros más adelante.
Por ahora, las autoridades avanzan en la identificación de las víctimas y en el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrieron las muertes. También buscan establecer cuál era el destino que tendría el vehículo con los cuerpos.
El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI) confirmó a La FM que los cuerpos fueron trasladados a las sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Allí se realizarán los análisis anatomopatológicos y los procedimientos oficiales para establecer la causa de las muertes.
Las primeras versiones apuntan a que los homicidios habrían ocurrido el pasado 7 de septiembre en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.