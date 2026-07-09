Irán afirma que los ataques de EE UU desatan el caos en el estrecho de Ormuz

Teherán

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que los ataques estadounidenses de los dos últimos días contra la República Islámica "afectan seriamente" al tráfico en el estrecho de Ormuz y retrasan su reapertura total.

"El aventurerismo del ejército terrorista estadounidense y su injerencia en la determinación de las rutas de paso, además de provocar una respuesta contundente por nuestra parte, también perturbará gravemente el proceso de reapertura gradual", indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado.

Dijo, además, que las agresiones estadounidenses ponen "seriamente en peligro los intereses de los países que se benefician del estrecho de Ormuz", donde aseguró que el tráfico se había restaurado a un 50 % del nivel previo a la guerra por las rutas designadas por Teherán y con permiso de la Guardia Revolucionaria. El cuerpo militar afirmó también "que los extranjeros no tienen ningún interés en esta tierra ni en el estrecho de Ormuz".

Irán insiste en mantener el control del paso marítimo y busca que los buques naveguen por sus rutas y con su permiso, algo a lo que otros países en la región y Estados Unidos no parecen dispuestos. Omán abrió una segunda ruta con apoyo estadounidense y acusan a Irán de atacar a buques que navegaban por ella.