Guatemala aclara que suspensión de visas de EE UU no afecta a turistas

La suspensión de visas de inmigrante anunciada por Estados Unidos para 75 países, entre ellos Guatemala, no afectará a los ciudadanos que viajen por turismo o negocios, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano.
"Esta regulación está dirigida a las categorías de visas que otorgan residencia permanente" y "no afecta a los solicitantes de visas de no inmigrante", categoría que incluye turismo, negocios, tránsito y trabajo temporal, explicó Cancillería guatemalteca en un comunicado.
La aclaración surge tras el anuncio del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de la suspensión indefinida de estos trámites a partir del próximo 21 de enero.
Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.
La Cancillería guatemalteca expresó este jueves la disposición de Guatemala de mantener un "diálogo constructivo y permanente" con las autoridades estadounidenses.
El objetivo es "fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en materia migratoria, consular y de verificación" para garantizar procesos seguros, agregó el Ministerio. Asimismo, el Gobierno del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, reafirmó su compromiso con la protección de los guatemaltecos en el exterior y el fortalecimiento de la relación bilateral.
El Gobierno reiteró que la Red Consular de Guatemala en Estados Unidos se encuentra a disposición de los connacionales para ofrecer orientación y acompañamiento sobre la entrada en vigor de la nueva normativa.
Los países afectados por la suspensión anunciada el miércoles son: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Congo, Cuba, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, y Guinea.
Le siguen Haití, Irán, Irak, Costa de Marfil, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia y Ruanda.
Además de San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.