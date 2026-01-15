Guatemala aclara que suspensión de visas de EE UU no afecta a turistas

Ciudad de Guatemala, Guatemala

La suspensión de visas de inmigrante anunciada por Estados Unidos para 75 países, entre ellos Guatemala, no afectará a los ciudadanos que viajen por turismo o negocios, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano. "Esta regulación está dirigida a las categorías de visas que otorgan residencia permanente" y "no afecta a los solicitantes de visas de no inmigrante", categoría que incluye turismo, negocios, tránsito y trabajo temporal, explicó Cancillería guatemalteca en un comunicado.

La aclaración surge tras el anuncio del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de la suspensión indefinida de estos trámites a partir del próximo 21 de enero. Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos. La Cancillería guatemalteca expresó este jueves la disposición de Guatemala de mantener un "diálogo constructivo y permanente" con las autoridades estadounidenses. El objetivo es "fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en materia migratoria, consular y de verificación" para garantizar procesos seguros, agregó el Ministerio. Asimismo, el Gobierno del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, reafirmó su compromiso con la protección de los guatemaltecos en el exterior y el fortalecimiento de la relación bilateral.