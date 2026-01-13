Pasaportes más poderosos en 2026: ¿cuál es el lugar de Honduras en el ranking?

Viajar sin visado y cruzar fronteras con mayor facilidad es un privilegio reservado a los pasaportes más influyentes del mundo. Esa capacidad de movilidad es la que mide el Henley Passport Index 2026, elaborado por Henley & Partners con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Estos son los más poderosos de 2026...
Singapur encabeza el ranking 2026 con acceso sin visa a 192 destinos en todo el mundo. Este país ofrece rascacielos icónicos como Marina Bay Sands, barrios culturales como Chinatown y Little India, y naturaleza urbana en Gardens by the Bay. También destaca por su gastronomía, mercados nocturnos y uno de los zoológicos más famosos del mundo.
Japón y Corea del Sur comparten el segundo lugar con acceso a 188 países. Ambos destacan por su alta conectividad global y por ser potencias turísticas y tecnológicas.
Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza (186 destinos). Estos países atraen millones de turistas por su historia, ciudades modernas, naturaleza y oferta cultural diversa.Europa sigue liderando el turismo global.
Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega y Países Bajos (185 destinos). Un grupo europeo con enorme facilidad para viajar. Desde museos y playas hasta castillos, estos países concentran algunos de los destinos más visitados del mundo. El turismo es clave en sus economías.
Suiza y Suecia permiten el ingreso sin visado a 186 destinos. Estos países mantienen una sólida reputación diplomática y son referentes en turismo, estabilidad y calidad de vida.
Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Emiratos Árabes Unidos (184 destinos). Portugal y Hungría destacan por su historia, mientras Eslovenia y Eslovaquia ofrecen naturaleza y ciudades medievales. Emiratos Árabes Unidos es sinónimo de lujo y modernidad.
Croacia, República Checa, Estonia, Malta, Nueva Zelanda y Polonia (183 destinos). Croacia y Malta brillan por sus costas, Praga y Tallin por su arquitectura, y Nueva Zelanda por su naturaleza única.
Canadá, Islandia y Lituania (181 destinos). .Canadá e Islandia son famosos por sus paisajes, auroras y parques nacionales. Lituania suma encanto histórico y ciudades vibrantes.
Malasia (180 destinos). Uno de los pasaportes más fuertes del sudeste asiático. Malasia atrae turistas por sus playas, selvas tropicales y ciudades modernas como Kuala Lumpur.
Estados Unidos (179 destinos). Aunque baja en el ranking, sigue teniendo amplio acceso global. Es uno de los países más visitados del mundo, con parques nacionales, grandes ciudades y diversidad cultural. El turismo continúa siendo un motor económico clave.
Honduras aparece en la posición 37 del ranking y con el pasaporte puedes viajar a 130 países sin necesidad de visa, incluyendo muchos en Europa, Asia y América Latina.