Pasaportes más poderosos en 2026: ¿cuál es el lugar de Honduras en el ranking?

Viajar sin visado y cruzar fronteras con mayor facilidad es un privilegio reservado a los pasaportes más influyentes del mundo. Esa capacidad de movilidad es la que mide el Henley Passport Index 2026, elaborado por Henley & Partners con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Estos son los más poderosos de 2026...