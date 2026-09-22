Guatemala aprueba suspensión temporal de impuestos a combustibles

Ciudad de Guatemala, Guatemala.-El Congreso de Guatemala aprobó con 148 votos el Decreto 22-2026, que establece la suspensión temporal de algunos impuestos a los combustibles con el objetivo de estabilizar sus precios. Los diputados conocieron de urgencia nacional la Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, presentada por los oficialistas Victoria Godoy Palala y José Carlos Sanabria, con el respaldo de congresistas de distintas bancadas. La propuesta no es nueva. Diputados de los bloques de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Todos, que también respaldaron el proyecto, expusieron que desde marzo promovieron la suspensión de los impuestos a los combustibles, pero que hasta ahora se convenció al pleno.

La propuesta suspende hasta el 31 de diciembre de este año el pago del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP), así como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación y venta de combustibles.

#AHORA | El Pleno del Congreso aprueba el Decreto 22-2026, Ley de exención tributaria temporal de emergencia al consumidor de combustibles, un alivio para el bolsillo de las familias guatemaltecas.



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La iniciativa fue excusada de dictamen con el voto a favor de 149 diputados en un único debate para dar paso a la aprobación de cada uno de sus artículos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con la suspensión de impuestos, la propuesta considera que el precio de los combustibles podría estabilizarse en US$5.28 por galón de diésel, US$4.27 para la gasolina regular y US$4.49 para la gasolina superior, tomando como referencia un tipo de cambio de Q7.70 por US$1.



Hoy triunfó el pueblo de Guatemala, votamos A FAVOR de ELIMINAR LOS IMPUESTOS A LOS COMBUSTIBLES de forma temporal.



Hace meses VAMOS dijo que esto era lo correcto. Hoy el Congreso escuchó ese clamor y dió el primer paso para hacerle frente a esta crisis. pic.twitter.com/4SdGWCACEJ — Allan Rodriguez (@AllanERodriguez) September 23, 2026

La exención estará vigente desde la entrada en vigor de la nueva ley hasta el 31 de diciembre de 2026 y aplicará a la gasolina superior, gasolina regular, diésel y gas oil. “A partir del 1 de enero de 2027, los productos correspondientes a gasolina superior, gasolina regular y diésel y gas oil dejarán de estar exentos”, explica la norma.“A partir del 1 de enero de 2027, los productos correspondientes a gasolina superior, gasolina regular y diésel y gas oil dejarán de estar exentos”, explica la norma.

Bajo acuerdos

El diputado José Carlos Sanabria, ponente de la iniciativa y de la moción, destacó que la suspensión temporal de los impuestos fue tras una serie de diálogos entre las distintas bancadas del Congreso. “Es una iniciativa que trabajamos de manera conjunta con muchos bloques legislativos, representa el consenso que ha escuchado a la población guatemalteca”, dijo. También el diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso y jefe del bloque Valor, había anunciado, previo a la sesión, que ya se tenían los acuerdos para impulsar esta iniciativa.

El congresista enfatizó que la suspensión de estos dos tributos es de forma temporal, ya que luego de concluido el periodo que fija la norma se van a reactivar el IDP y el IVA. “Estamos viviendo momentos excepcionales donde el precio del combustible, específicamente el diésel, ha llegado a precios que nunca se habían visto en la historia del país, superó el umbral de Q50 por galón”, dijo Palencia.

Presupuesto 2027