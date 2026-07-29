El Gobierno de Trump insta a los países latinoamericanos a aumentar el gasto en defensa

Washington, Estados Unidos.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles a los países latinoamericanos a incrementar su gasto en defensa y seguridad para hacer frente al crimen organizado. "Es fundamental que nuestros vecinos de la región inviertan más en su propia defensa y seguridad. No hay razón para que ningún país, especialmente aquellos que enfrentan importantes amenazas narcoterroristas, destine tan poco a defensa", escribió Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, en la revista Americas Quarterly.

El alto cargo del Pentágono calificó de "absurdo" que algunos países latinoamericanos "destinen menos del 1 % de su PIB a la defensa nacional", aunque no precisó cuáles. Por el contrario, señaló que los aliados europeos de la OTAN "están aumentando significativamente su gasto", hasta alcanzar un 3,5 % del PIB en gastos militares y un 1,5 % adicional en cuestiones relacionadas con la seguridad. Colby, que a principios de mes participó en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en Cusco (Perú), escribió el artículo de opinión para defender la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El subsecretario apuntó que actualmente existe "una oportunidad histórica para que Estados Unidos y sus vecinos regionales colaboren" en el combate al narcotráfico y a otras amenazas.