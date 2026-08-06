El Gobierno de Trump califica de "oportunidad única" el diálogo entre chavismo y oposición

Caracas, Venezuela.

La Administración de Donald Trump aplaudió este jueves el inicio de las conversaciones presenciales entre el Gobierno chavista de Venezuela y un grupo opositor en Caracas, un diálogo que definió como una "oportunidad única" para la reconciliación y la transición en el país suramericano. El Departamento de Estado expresó en un comunicado que celebra la llegada a la capital venezolana de una delegación opositora encabezada por la exdiputada Dinorah Figuera, para reunirse con Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento.

"Estas conversaciones directas representan una oportunidad única. Aplaudimos los esfuerzos por atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano", expresó el Gobierno estadounidense, que impulsó este diálogo. La Administración de Trump dijo que mantiene su "compromiso" de apoyar este proceso, que forma parte del plan de tres fases definido por Washington, que pasa por la estabilización de Venezuela, la recuperación económica y la transición democrática.