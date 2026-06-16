Fujimori estira su ventaja sobre Sánchez con un escrutinio del 99% en Perú

Lima, Perú.

La ventaja de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre su rival izquierdista Roberto Sánchez subió a 33.432 votos, luego de que el escrutinio de la votación de la segunda vuelta presidencial en Perú, celebrada el pasado 7 de junio, llegara este martes al 99,05 % y a la espera de incluir solo los votos de las actas observadas por presuntas irregularidades. De acuerdo con la más reciente actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular tiene el 50,092 % del sufragio con 9.125.179 votos, mientras que el postulante de Juntos por el Perú recibe el 49,908 % con 9.091.747 votos.

Nueve días después de la segunda ronda electoral, aún quedan 881 actas de votación observadas que deben ser evaluadas por los jurados electorales especiales (JEE), de un total de 92.766 actas emitidas por igual número de mesas de sufragio. En manos de los jurados especiales, las actas son revisadas por sus miembros para resolver las quejas presentadas, generalmente por los grupos políticos en contienda, y de persistir las diferencias son enviadas a un nuevo recuento de votos en audiencia pública. Hasta la fecha, los jurados electorales han recibido 1.661 actas de votación observadas, de las cuales el 93,5 % fueron resueltas con su respectivo pronunciamiento.