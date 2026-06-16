Golpeó a su esposa e hijo, salió de la cárcel y mató a su cuñada en Choluteca

Una tragedia sacudió a la comunidad de San José de Las Conchas, en el municipio de Marcovia, Choluteca, luego de que una mujer fuera asesinada presuntamente por el mismo hombre que horas antes había sido detenido por agredir brutalmente a su pareja y a un menor de edad.
La víctima fue identificada como Katherine Yaritza Carrasco Rodríguez, quien perdió la vida la noche del lunes tras ser atacada por el sospechoso, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente por las autoridades.
Según la información preliminar, el individuo había sido capturado durante el fin de semana después de que su compañera de hogar y el hijo de ambos, de apenas tres años, resultaran gravemente heridos tras una agresión. Ambos fueron trasladados inicialmente al Hospital del Sur y posteriormente remitidos al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, donde permanecen bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones.
Familiares de las víctimas denunciaron el hecho ante las autoridades, lo que permitió la detención del sospechoso. Sin embargo, tras permanecer alrededor de 24 horas bajo custodia, recuperó su libertad por motivos que hasta el momento no han sido aclarados.
De acuerdo con los reportes, poco después de salir de la cárcel, el hombre regresó a su comunidad y atacó a Carrasco Rodríguez, quien era esposa del hermano de su pareja.
Agentes policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades continúan recopilando evidencias para determinar oficialmente el móvil del crimen y establecer responsabilidades.