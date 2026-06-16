Golpeó a su esposa e hijo, salió de la cárcel y mató a su cuñada en Choluteca

Marcovia, Choluteca.

Una tragedia sacudió a la comunidad de San José de Las Conchas, en el municipio de Marcovia, Choluteca, luego de que una mujer fuera asesinada presuntamente por el mismo hombre que horas antes había sido detenido por agredir brutalmente a su pareja y a un menor de edad.

La víctima fue identificada como Katherine Yaritza Carrasco Rodríguez, quien perdió la vida la noche del lunes tras ser atacada por el sospechoso, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente por las autoridades.

Según la información preliminar, el individuo había sido capturado durante el fin de semana después de que su compañera de hogar y el hijo de ambos, de apenas tres años, resultaran gravemente heridos tras una agresión. Ambos fueron trasladados inicialmente al Hospital del Sur y posteriormente remitidos al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, donde permanecen bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones.