Filtran video de los últimos momentos con vida de la chef Sandra Díaz en clínica privada

Tegucigalpa

Un video de las cámaras de seguridad de una clínica privada, ubicada en un complejo empresarial de la capital, ha salido a la luz en las últimas horas, mostrando los momentos previos al trágico fallecimiento de la reconocida chef y presentadora de televisión, Sandra Díaz del Valle.

Las imágenes, que forman parte de las investigaciones, muestran a la profesional de la gastronomía en una sala de atención médica.

En el breve video, cuyas acciones se repiten, se observa el instante en que la chef, que viste un pantalón gris y una camisa amarilla, ingresa a una habitación, donde es recibida por dos hombres; luego, ella se recuesta sobre una camilla y uno de ellos, quien viste un pantalón rojo y una camisa negra de manga larga, procede a asistirla.

Mientras esto ocurre, otra persona permanece sentada frente a ella, quien se presume podría ser su pareja. Asimismo, en otra secuencia del material audiovisual, se le ve reincorporarse para ingerir alimentos y bebidas.

Asimismo, en otra parte del video se observa a la chef rodeada por varias personas de la clínica, en lo que aparenta ser el instante exacto en que la presentadora comenzó a sentirse mal. De momento, ningún familiar de la chef se ha pronunciado oficialmente sobre la difusión del material audiovisual.