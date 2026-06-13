Con forenses en velorio, nuevas revelaciones de su pareja: así fue el último adiós a chef Sandra Díaz

Entre lágrimas, dolor y nuevas interrogantes, familiares, amigos y colegas dieron este sábado el último adiós a la reconocida chef y presentadora hondureña Sandra Isabel Díaz del Valle, cuyo fallecimiento ha conmocionado al país.
La jornada fúnebre inició desde tempranas horas con la misa de cuerpo presente en la parroquia Santa Teresa de Jesús, ubicada en la colonia 15 de Septiembre de la capital, donde decenas de personas llegaron para acompañar a la comunicadora en su despedida.
El féretro de Sandra fue ingresado al templo en medio de muestras de pesar, flores y oraciones, mientras sus seres queridos recordaban su legado en la gastronomía y la televisión hondureña.
Sin embargo, en medio del velorio, las investigaciones en torno a su muerte continuaron con nuevas diligencias ordenadas por las autoridades para esclarecer las causas exactas de su fallecimiento.
Personal del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses llegó hasta la funeraria donde eran velados sus restos para realizar la toma de muestras adicionales, las cuales, según fuentes ligadas a la investigación, no fueron obtenidas durante la autopsia inicial.
Tras explicar a los familiares el motivo de la diligencia, el cuerpo de Sandra fue trasladado temporalmente a una sala privada de la funeraria para que especialistas realizaran el procedimiento.
Dos médicos forenses participaron en la extracción de las nuevas muestras, en una diligencia que se extendió por varias horas, desde aproximadamente las 11:00 de la mañana hasta la 1:45 de la tarde.
Las muestras serán sometidas a análisis especializados en los laboratorios de Medicina Forense y se sumarán a los estudios ya practicados tras la muerte de la chef.
Mientras avanzaban las pesquisas, Juan Fernando Lobo, conocido popularmente como “Juanfer” y pareja sentimental de Sandra, rompió el silencio y ofreció detalles sobre los momentos previos a la tragedia.
Lobo relató que todo comenzó con una llamada de Sandra, quien le pidió que la acompañara a una cita médica debido a fuertes dolores en la espalda y el cuello.
Según su versión, ambos se trasladaron al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), donde sería atendida por su médico de cabecera, identificado como Pablo Alberto Cerritos.
De acuerdo con el relato del presentador, durante la consulta el galeno decidió aplicarle una inyección en la nuca como parte del tratamiento para aliviar el dolor que la aquejaba.
No obstante, aseguró que la reacción fue inmediata y alarmante. “Ella me dijo que sentía como una electricidad en todo el cuerpo”, recordó Juanfer, al detallar que segundos después comenzó a perder fuerzas y a desplomarse.
Lobo afirmó que el médico intentó estabilizarla con otros medicamentos, pero la condición de Sandra continuó deteriorándose hasta derivar en su fallecimiento.
Tras concluir la misa de cuerpo presente, el cortejo fúnebre partió desde la parroquia hacia el cementerio Jardines de Paz San Miguel Arcángel, donde familiares y amigos le dieron el adiós definitivo.
La muerte de Sandra Díaz, ocurrida el pasado miércoles 10 de junio, justo el día en que cumplía 46 años, ha dejado consternación en Honduras, mientras las investigaciones siguen su curso para determinar qué ocurrió realmente en sus últimas horas de vida.