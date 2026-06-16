Hallan muerto en su casa a empleado de la alcaldía de El Progreso

EL PROGRESO, YORO

El fallecido fue identificado como Marco Cruz , quien laboraba en la Municipalidad de El Progreso. Su muerte ha causado consternación entre familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Una persona fue encontrada sin vida este martes al interior de una vivienda ubicada en la colonia San José de El Progreso, departamento de Yoro, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue hallado dentro del baño de la vivienda en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas por las autoridades competentes.

Tras el reporte del hecho, miembros de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.

Asimismo, personal de Medicina Forense realiza el levantamiento para luego trasladar el cuerpo a la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicará una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Hasta ahora, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el caso ni han confirmado si existen indicios de violencia.

Se espera que en las próximas horas las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias en que perdió la vida el empleado municipal.