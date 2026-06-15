Con intervención en Chotepe buscan reducir inundaciones en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Ante el inicio de la temporada ciclónica y las recientes inundaciones registradas en diferentes zonas de la ciudad, representantes del Gobierno, autoridades municipales, Copeco y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), se reunieron este lunes para analizar la vulnerabilidad de San Pedro Sula y coordinar acciones orientadas a reducir riesgos y fortalecer la infraestructura urbana. El encuentro contó con la participación virtual del ministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, y permitió discutir las principales necesidades de la ciudad en materia de drenaje pluvial, así como las obras prioritarias para mejorar la capacidad de evacuación durante las lluvias intensas. El ministro Ehrler se disculpó por no poder asistir al encuentro de manera presencial, enviando en su lugar al ingeniero Osmin Bautista, quien en representación de la SIT reconoció que la ciudad enfrenta importantes desafíos debido a las limitaciones de su sistema de drenaje, una situación que se ha vuelto más evidente con el crecimiento urbano y la intensidad de las precipitaciones. Como parte de las medidas planteadas, Bautista explicó que la institución prevé realizar una intervención en el canal Chotepe, un alivio importante del río Chamelecón donde drenan todas las quebradas, colectores, subcolectores de San Pedro Sula.

"En la medida en que este alivio esté completamente libre, le va a ayudar ostensiblemente a evacuar las aguas a la ciudad", expresó a medios de comunicación tras finalizar la reunión. Bautista estimó que la inversión podría rondar los L20 millones y abarcar unos cuatro kilómetros de drenaje, aunque indicó que aún están realizando los estudios para definir el alcance del proyecto.