Con intervención en Chotepe buscan reducir inundaciones en San Pedro Sula

Ante el inicio de la temporada ciclónica y las recientes inundaciones registradas en diferentes zonas de la ciudad, representantes del Gobierno, autoridades municipales, Copeco y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), se reunieron este lunes para analizar la vulnerabilidad de San Pedro Sula y coordinar acciones orientadas a reducir riesgos y fortalecer la infraestructura urbana.
El encuentro contó con la participación virtual del ministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, y permitió discutir las principales necesidades de la ciudad en materia de drenaje pluvial, así como las obras prioritarias para mejorar la capacidad de evacuación durante las lluvias intensas.
El ministro Ehrler se disculpó por no poder asistir al encuentro de manera presencial, enviando en su lugar al ingeniero Osmin Bautista, quien en representación de la SIT reconoció que la ciudad enfrenta importantes desafíos debido a las limitaciones de su sistema de drenaje, una situación que se ha vuelto más evidente con el crecimiento urbano y la intensidad de las precipitaciones.
Como parte de las medidas planteadas, Bautista explicó que la institución prevé realizar una intervención en el canal Chotepe, un alivio importante del río Chamelecón donde drenan todas las quebradas, colectores, subcolectores de San Pedro Sula.
"En la medida en que este alivio esté completamente libre, le va a ayudar ostensiblemente a evacuar las aguas a la ciudad", expresó a medios de comunicación tras finalizar la reunión.
Bautista estimó que la inversión podría rondar los L20 millones y abarcar unos cuatro kilómetros de drenaje, aunque indicó que aún están realizando los estudios para definir el alcance del proyecto.
Añadió que el objetivo es mejorar las condiciones de flujo del cauce para facilitar el desalojo de aguas durante las lluvias y contribuir a disminuir el impacto de las inundaciones en zonas vulnerables.
Por su parte, el subsecretario de Prevención de Copeco, Luis René Suazo, advirtió que los efectos del cambio climático están provocando fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos, lo que obliga a las instituciones a reforzar la planificación y las acciones de prevención en las zonas con mayor exposición al riesgo.
Suazo señaló que Honduras continúa figurando entre los países más vulnerables a los eventos climáticos extremos, una condición que exige soluciones a corto, mediano y largo plazo para proteger a la población y reducir las pérdidas ocasionadas por inundaciones, sequías y otros fenómenos asociados al clima.
A su vez, destacó la necesidad de mantener una coordinación permanente entre el Gobierno central, los gobiernos locales, el sector privado y las comunidades para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias y avanzar en proyectos que permitan disminuir la vulnerabilidad de ciudades como la Capital Industrial.
Durante la reunión también se abordó el complejo escenario climático que enfrenta el país, marcado por la coexistencia de periodos de sequía y lluvias intensas. Según Copeco, esta situación podría generar afectaciones tanto en zonas urbanas expuestas a inundaciones como en regiones agrícolas donde la falta de precipitaciones amenaza la producción de alimentos.
Las autoridades coincidieron en que la reducción de riesgos requiere una combinación de obras de infraestructura, planificación territorial y medidas de prevención, por lo que acordaron mantener espacios de coordinación para impulsar acciones que fortalezcan la resiliencia de San Pedro Sula y del Valle de Sula frente a los desafíos climáticos.