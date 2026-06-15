Video del momento en que lanzan a María Eduarda de “bungee jumping” sin cuerda

São Paulo, Brasil

María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió durante una actividad de “bungee jumping” en el estado de São Paulo, Brasil, luego de ser lanzada desde un puente sin estar sujeta a la cuerda de seguridad, en un hecho que quedó registrado en video.

La joven participaba el sábado 13 de junio de 2026 en un evento de salto extremo en el conocido “Puente del Esqueleto”, en el municipio de Limeira, cuando ocurrió la tragedia que ha generado conmoción y una investigación penal. De acuerdo con las autoridades locales, María Eduarda Rodrigues de Freitas cayó desde una altura aproximada de 40 metros hacia un barranco ubicado debajo del puente, sin que el sistema de seguridad estuviera correctamente conectado. Un video del incidente, que circula en redes sociales, muestra el momento en que la joven es conducida a la plataforma por dos hombres y posteriormente lanzada al vacío, mientras testigos gritan que no llevaba la cuerda de seguridad.

Minutos después del salto, se escuchan alertas de los presentes advirtiendo que la víctima no estaba asegurada, lo que evidencia una posible falla grave en los protocolos del evento. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, sin embargo, María Eduarda Rodrigues de Freitas fue declarada muerta en la escena debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la caída.