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Trump advierte que si Irán desarrolla un arma nuclear "caerá el infierno sobre ellos"

"No desarrollarán, no comprarán ni adquirirán de ninguna otra forma un arma nuclear", manifestó este martes el mandatario estadounidense mientras avanza un acuerdo de paz entre ambos países

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 08:27 -
  • Agencia EFE
Trump advierte que si Irán desarrolla un arma nuclear caerá el infierno sobre ellos

El presidente Trump, que negocia un acuerdo de paz con Irán, asegura que la República Islámica no se atreverá a desarrollar un arma nuclear.

EFE
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que, en caso de que eso suceda, el país sufrirá consecuencias inimaginables.

"No van a adquirirla, no van a hacer nada con ella y, si lo hacen, sufrirán consecuencias increíbles", dijo ante el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, en su reunión bilateral al margen de las reuniones del G7, que se celebra en Évian (Francia).

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"No desarrollarán, no comprarán ni adquirirán de ninguna otra forma un arma nuclear, si lo hacen caerá el infierno sobre ellos y no lo harán", aseguró Trump ante los periodistas.

El presidente estadounidense añadió por otro lado que nunca le ha interesado un cambio de régimen en Irán, y aseguró que el diálogo con los actuales líderes del régimen de los ayatolás -que podría concluir con una formalización de un acuerdo de paz a finales de esta semana en Ginebra- es positivo.

"El primer grupo (de líderes iraníes) está muerto, el segundo también, parte del tercero ha desaparecido, y ahora estamos tratando con personas que considero muy racionales", aseguró.

"Fue agradable negociar con ellos, son personas fuertes e inteligentes, (...) no están radicalizadas y quieren ayudar a su país", agregó.

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos, logrado con la mediación de Pakistán, pondrá fin al conflicto iniciado entre ambos e Israel el 28 de febrero, que ha afectado a Oriente Medio y a la economía mundial por el cierre del estrecho de Ormuz, importante vía de transporte de crudo.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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