Todo lo que dejó la Maratón La Prensa: nuevos reyes y hegemonías que siguen vigentes

San Pedro Sula.

Maratón La Prensa-Gatorade celebró su edición número 50 con una jornada que combinó historia, nostalgia y competencia de alto nivel. Más de 13,000 corredores de 22 países llenaron las calles de San Pedro Sula en una de las ediciones más simbólicas del evento, no solo por el aniversario de oro, sino por la forma en que se repartieron los títulos: con una división casi perfecta entre Guatemala y Honduras, confirmando la fuerza chapina y el ascenso de varios corredores catrachos. El guatemalteco Diego Tumax fue el gran ganador de la prueba reina con 1:10:10, mejorando su tercer lugar de 2025 (1:13:05) y confirmando su ascenso al título por primera vez para él.

El segundo lugar de Walter Rodríguez marcó el regreso de Honduras al podio absoluto de los 21K, tras un 2025 dominado por los de Guatemala.

En la rama femenil, la guatemalteca Joselyne Yos pasó de subcampeona en 2025 a campeona en 2026 con 1:23:44 en los 21K. Ya en los 10K, en masculino, el guatemalteco Estuardo Ordóñez ganó con 33:28, tras haber sido tercero en 2025, manteniendo la hegemonía en esta distancia.

En femenino, la hondureña Yesica Baires ganó con 42:09, logrando el segundo título consecutivo para Honduras en esta categoría (tras Jazmín Amaya en 2025).

Logros catrachos. El hondureño Ariel Pavón ganó la prueba con 17:13, tomando el relevo de Gerson Figueroa, campeón en 2025.Aunque cambió el nombre del ganador, el título se quedó en Honduras por segundo año consecutivo, mostrando profundidad en esta categoría.

La historia más consistente del evento la protagonizó Juridia Yamileth Macías, quien logró el bicampeonato en los 5 kilómetros femeninos. En 2025 había ganado con 22:09. En 2026 repitió el título con 20:56, mejorando notablemente su marca y demostrando una evolución física y competitiva clara. La Maratón es posible gracias al patrocinio de los siguientes bastiones: Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial y Total, Progcarne, Nescafé, Foskrol, Siman y Economascostas, Kotex, Finlay-Diclocarminativo y Altran, Elektra e Italika, Farma Fácil, Yummi Nuts y Yummi Pops, Gasolinera UNO, Supermercados Colonial, Camas Royal, Excell, Fisiocrem, Fruvetsa, Jetstereo, Grupo Q, Welchez Café, Logicsa, Musflex, Goldstar, Smartpic y SerCargo.

Lo que nos dejó esta edición de oro