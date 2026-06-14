Patrocinadores impulsan el éxito de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026

La Media Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026, celebrada este domingo en San Pedro Sula, conmemoró su 50 aniversario en un ambiente de deporte, convivencia y solidaridad.
El evento reunió a miles de participantes y contó con el respaldo de más de 30 patrocinadores, cuyo aporte fue clave para ofrecer una experiencia integral a corredores y asistentes.
Gracias al apoyo de las marcas aliadas, la competencia combinó actividad física, salud, nutrición, recuperación y entretenimiento, fortaleciendo su posición como uno de los eventos deportivos más importantes de Honduras.Welchez Café complementó la experiencia con degustaciones para los asistentes.
Una experiencia más allá de la carrera:
Durante la jornada, los patrocinadores instalaron stands con personal especializado y activaciones dirigidas a los participantes.
Los corredores tuvieron acceso a productos de hidratación, suplementos nutricionales, servicios de recuperación muscular, degustaciones y dinámicas interactivas.
Siman, Elektra e Italika destacaron con exhibiciones y dinámicas dirigidas al público, promoviendo la interacción con los asistentes.
Entre las experiencias ofrecidas destacaron los espacios de recuperación física, masajes deportivos, entrega de muestras promocionales y actividades de entretenimiento para toda la familia.
Hidratación y energía para los corredores:
La hidratación fue uno de los pilares de la competencia, con el apoyo de Gatorade y Aguazul, que acompañaron a los participantes en distintos puntos del recorrido.
Aguazul incluso puso a disposición de los corredores en el área de descanso, una zona de hieloterapia para su recuperación muscular después de la carrera.
Por su parte, Nescafé y Yummi Nuts contribuyeron con café y snacks, brindando alternativas para mantener la energía durante la jornada.
El equipo de Yummy Nuts atendió con una sonrisa a cada uno de los asistentes.
El desarrollo del evento también contó con el respaldo de Banpaís y La Mundial, que apoyaron la organización desde distintas áreas. Su aporte de entretenimiento que causó sensación fueron la batucada acompañada con bailarines disfrazados con cabezas gigantes de goma de famosos futbolistas, como ser Messi y Ronaldo.
En su stand también hubo diversión, los asistentes pudieron poner a prueba sus habilidades con el balón.
La Mundial y Total entregaron kits que incluía una gorra, accesorio clave para un maratón.
Las empresas Progcarne y Foskrol participaron con productos orientados a la nutrición y suplementación.
Los runners que visitaron cada uno de los stand de los patrocinadores no se fueron con las manos vacías. Recibieron productos de cortesía seleccionados especialmente para los amantes de este deporte.
La marca Qualifén Fast también contribuyó con su valioso aporte.
Mientras tanto, Yummi Pops y Fruvetsa ofrecieron opciones refrescantes a los asistentes mediante helados y frutas naturales.
Exquisitas frutas frescas fueron el aperitivo perfecto para los competidores.
A su vez, Supermercados Colonial y Camas Royal participaron con promociones y actividades especiales durante el evento.
Kotex, Laboratio Finlay y Farma Fácil entregaron productos y kits de cuidado personal para los participantes.
Laboratorios Finlay puso a disposición de los corredores su potente Diclocarminativo para el alivio de malestares musculares.
Desde tempranas horas de la madrugada el equipo de Laboratorio Finlay le brindó asistencia a los corredores.
Farma Fácil incluyó en su stand una tómbola para el sorteo de regalías.
En el área de recuperación, Fisiocrem y Musflex brindaron apoyo a los corredores mediante masajes y productos orientados al alivio de la fatiga muscular tras la competencia.
Jetstereo y Grupo Q presentaron soluciones tecnológicas y exhibiciones relacionadas con el sector automotriz.
Grupo Q exhibió en exclusiva para los asistentes a la media maratón su marca Nissan Frontier.
Goldstar, Smartpic y SerCargo también formaron parte de la celebración, contribuyendo con servicios relacionados con fotografía, transporte y logística empresarial.
La edición 2026 de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade celebró cinco décadas de historia con una amplia participación ciudadana y el respaldo del sector empresarial. La colaboración entre patrocinadores, organizadores y corredores permitió desarrollar una jornada que combinó deporte, bienestar y comunidad, reafirmando el impacto de este evento en el calendario deportivo nacional.