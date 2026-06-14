Guatemala conquista en la Maratón LA PRENSA: las imágenes de los ganadores

La 50 edición de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade se llevó a cabo este domingo 14 de junio: estos fueron todos los ganadores.
La histórica edición de oro contó con miles de corredores de las distintas zonas de Honduras y otros países de Centroamérica y Europa.
Diego Tumaz, de Guatemala, fue el gran ganador del día al llevarse el primer lugar de los 21 kilómetros en la categoría masculino.
21 KM, 10 KM y 5 KM, fueron las distancias que recorrieron este domingo los runners en San Pedro Sula.
Además, se premiaron atletas de distintas edades y categorías que formaron parte de esta edición especial.
Las carrera comenzó a las 5 de la madrugada en el circuito que se ha establecido a lo largo de los años en San Pedro Sula.
Desde jóvenes hasta adultos de más de 60 años participaron y fueron premiados en la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade.
Este pequeño también se subió al podio con los corredores que ganaron.
Esta pequeña también se ganó su medalla: se subió al podio del primer lugar en su categoría en la competencia.
En esta edición de oro, participaron más de 13 mil corredores en un ambiente espectacular que terminó con las premiaciones a los destacados atletas.
La hondureña Juridia Yamileth Macías escribió su nombre en la histórica 50 edición de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade al ganar el primer lugar de los 5 kilómetros en la categoría femenino.
En el segundo lugar quedó Lidia López Pablo y el tercer lugar lo ocupó Suani Carolina Sánchez.
Por su parte, el hondureño Ariel Josué Colindres obtuvo este domingo 14 de junio, el primer puesto de los 5 kilómetros de la carrera categoría masculino.
Superó a rivales como Gerson Nahún Figueroa (17:27) y Leonel Mejía (17:31).
Participantes de distintas edadades subieron al podio de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade.
Uno de los grandes atractivos de esta edición fue su certificación internacional, un reconocimiento que ha convertido a la prueba en una oportunidad ideal para corredores que buscan registrar tiempos oficiales de cara a importantes competencias mundiales, incluido el Campeonato Mundial de Atletismo.
La diversidad de participantes refleja el espíritu inclusivo de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, donde personas de diferentes edades, culturas, profesiones y condiciones sociales comparten una misma pasión: correr.
Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad esperan durante todo el año la llegada de este momento especial.
Estas son algunas de las mejores imágenes de la entrega de premios a los ganadores en las distintas categorías.
Desde Guatemala dominaron en varias categorías de una de las carreras más importantes de la región.
La hondureña Yesica Baires se alzó con el cetro de ganadora de la categoría femenina de los 10 kilómetros de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026.
La guatemalteca Yoselyne Jenifer Yos Ajuchán conquistó el primer lugar en los 21 kilómetros de la carrera.