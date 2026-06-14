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Guatemala conquista en la Maratón LA PRENSA: las imágenes de los ganadores

Guatemala dominó en los 21 kilómetros en las categorías masculina y femenina: te compartimos las mejores imágenes de algunos de los ganadores.

Guatemala conquista en la Maratón LA PRENSA: las imágenes de los ganadores
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La 50 edición de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade se llevó a cabo este domingo 14 de junio: estos fueron todos los ganadores.

 Fotos OPSA: Héctor Paz / Yoseph Amaya / Neptalí Romero
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La histórica edición de oro contó con miles de corredores de las distintas zonas de Honduras y otros países de Centroamérica y Europa.
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Diego Tumaz, de Guatemala, fue el gran ganador del día al llevarse el primer lugar de los 21 kilómetros en la categoría masculino.
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21 KM, 10 KM y 5 KM, fueron las distancias que recorrieron este domingo los runners en San Pedro Sula.
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Además, se premiaron atletas de distintas edades y categorías que formaron parte de esta edición especial.
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Las carrera comenzó a las 5 de la madrugada en el circuito que se ha establecido a lo largo de los años en San Pedro Sula.
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Desde jóvenes hasta adultos de más de 60 años participaron y fueron premiados en la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade.
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Este pequeño también se subió al podio con los corredores que ganaron.
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Esta pequeña también se ganó su medalla: se subió al podio del primer lugar en su categoría en la competencia.
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En esta edición de oro, participaron más de 13 mil corredores en un ambiente espectacular que terminó con las premiaciones a los destacados atletas.
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La hondureña Juridia Yamileth Macías escribió su nombre en la histórica 50 edición de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade al ganar el primer lugar de los 5 kilómetros en la categoría femenino.
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En el segundo lugar quedó Lidia López Pablo y el tercer lugar lo ocupó Suani Carolina Sánchez.
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Por su parte, el hondureño Ariel Josué Colindres obtuvo este domingo 14 de junio, el primer puesto de los 5 kilómetros de la carrera categoría masculino.
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Superó a rivales como Gerson Nahún Figueroa (17:27) y Leonel Mejía (17:31).
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Participantes de distintas edadades subieron al podio de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade.
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Uno de los grandes atractivos de esta edición fue su certificación internacional, un reconocimiento que ha convertido a la prueba en una oportunidad ideal para corredores que buscan registrar tiempos oficiales de cara a importantes competencias mundiales, incluido el Campeonato Mundial de Atletismo.
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La diversidad de participantes refleja el espíritu inclusivo de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, donde personas de diferentes edades, culturas, profesiones y condiciones sociales comparten una misma pasión: correr.
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Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad esperan durante todo el año la llegada de este momento especial.

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Estas son algunas de las mejores imágenes de la entrega de premios a los ganadores en las distintas categorías.
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Desde Guatemala dominaron en varias categorías de una de las carreras más importantes de la región.
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La hondureña Yesica Baires se alzó con el cetro de ganadora de la categoría femenina de los 10 kilómetros de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026.
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La guatemalteca Yoselyne Jenifer Yos Ajuchán conquistó el primer lugar en los 21 kilómetros de la carrera.
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